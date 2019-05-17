Тайвань первым из азиатских стран легализовал однополые браки

Тайвань стал первым в Азии государством, где легализовали однополые браки. Как сообщает BBC News в пятницу, 17 мая, парламент страны одобрил соответствующий законопроект, и теперь документ должен подписать глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. После этого закон вступит в силу.

Парламентарии обсуждали целых три законопроекта, связанных с однополыми союзами, но только в одном из них подобные отношения назывались именно браком. Именно его депутаты и поддержали.

Принятый законопроект, в частности, дает гомосексуальным парам частичное право на усыновление детей.

Легализацию Тайванем однополых браков поприветствовали правозащитники. В частности, замдиректора азиатского подразделения назвал это событие огромной победой борцов за права секс-меньшинств.

Во время заседания, на котором решался вопрос о принятии закона, перед зданием парламента в Тайбэе собрались сотни сторонников этого нововведения — их не остановил даже дождь. Несколько десятков противников этого закона также пришли к зданию парламента, чтобы выразить свое недовольство.

30 января однополые союзы впервые были признаны в Японии. Правда, произошло это только в одном населенном пункте, где гей-парам стали выдавать специальные сертификаты.