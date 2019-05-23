Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеннале

Британский уличный художник Бэнкси поучаствовал в 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Правда, на выставку его не звали, он просто вынес работы на площадь.

На его картине «Венеция в масле» изображен большой круизный лайнер, прибывающий в Лагуну. Это протест художника против загрязнения окружающей среды.

Экологи уже давно бьют тревогу в связи с тем, что круизные лайнеры сбрасывают отходы прямо в море и загрязняют окружающую среду.