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Две больницы в Перми построят на год позже

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В Перми перенесли на год сроки строительства краевой инфекционной больницы и стационара психиатрической больницы. Теперь объявили, что клиники будут сданы в 2022 и 2021 годах соответственно.

«Растягивается проектирование, потому что в стационаре будет проходить еще и судебно-психиатрическая экспертиза. А это дополнительные требования к объекту и к конструкциям», — пояснили ИА «Ура.ру» в пресс-службе минстроя Пермского края. Финансирование объекта не меняется — 755 млн рублей. Что касается инфекционной больницы, то ее решили возвести не на улице Леонова, а на улице Калинина.

Напомним, детский областной центр онкологии, гематологии, иммунологии, трансплантологии и хирургии построят в Ростове-на-Дону. Работы начнутся в 2020 году. О строительстве в апреле сообщило законодательное собрание Ростовской области. Медицинский центр будет заниматься пересадкой костного мозга.

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