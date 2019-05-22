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СМИ сообщили об аресте Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

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Фото: Global Look Press/Miso Lisanin
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Сотрудники правоохранительных органов задержали легенду аргентинского футбола Диего Марадону в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun.

Причиной задержания 58-летнего аргентинца сразу по прибытии из Мексики стал иск его бывшей девушки Росио Оливы. Она подала на футболиста в суд за невыплату £5 млн.

После ареста Марадону уведомили о начале судебного разбирательства. Первые слушания запланированы на 13 июня, уточняет RT.

4 апреля стало известно, что федерация футбола Мексики открыла дело на Марадону за высказывания главного тренера мексиканского футбольного клуба «Дорадос де Синалоа» политического толка в адрес президентов Венесуэлы и США. Марадоне грозит штраф за нарушения этического кодекса.

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