Найден один из четырех украшавших собор Парижской Богоматери ангелов

Одного из четырех позолоченных ангелов, украшавших поперечный неф собора Парижской Богоматери, нашли практически неповрежденным среди обломков. Реставраторы намерены найти остальные скульптуры, пишет газета La Tribune de l'Art.

Судя по опубликованной фотографии, ангел находится в достаточно хорошем состоянии. Также стало известно, что малоизвестное полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, висевшее на стене одной из башен, полностью сохранилось, уточняет телеканал «360».

Скульптуры четырех ангелов были созданы во время реставрации собора в 1728–1729 годах под руководством французского архитектора Жермена Бофрана.

Пожар в соборе Парижской Богоматери, расположенном в центре французской столицы, вспыхнул вечером 15 апреля. Загорелись строительные леса на чердаке церкви.

Близлежащие здания были эвакуированы. Через некоторое время обрушились крыша, шпиль и часы. Пожарным удалось спасти древние витражи и орган от огня, однако последний пострадал от воды во время тушения.

Правительство Франции на заседании 24 апреля представило законопроект, касающийся реставрации сгоревшего собора, который возводился в 1163–1345 годах на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана.

12 мая французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора. Авторы предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло. Проект называется Palingenesis (возрождение — Ред.).