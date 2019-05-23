Прямой эфир

Ушли в Сеть: более 50% москвичей готовы использовать лишь IT-платформы

Наиболее популярны у горожан интернет-магазины, онлайн-банки и транспортные сервисы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины москвичей готовы отказаться от объективной реальности в пользу виртуальной. 53% жителей столицы согласны полностью перейти на использование цифровых платформ для решения всех повседневных задач: покупки товаров, оплаты услуг, обращения в госорганы и т.д. Об этом говорится в совместном исследовании департамента информационных технологий Москвы и ICT.Moscow, с которым ознакомились «Известия». Эксперты считают, что потенциал цифровизации раскрыт не полностью, и количество приверженцев IT-сервисов будет увеличиваться.

«Выгоду от перехода на «цифру» селяне увидели быстрее»
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин — об отключении аналогового вещания, уловках мошенников и реальной стоимости ТВ-приставок

Департамент информационных технологий Москвы и городская платформа ICT.Moscow провели исследование на основании репрезентативного опроса горожан. Почти все жители столицы в возрасте от 18 до 60 лет, опрошенные онлайн, пользуются цифровыми платформами (99%).

Треть москвичей (34%) уже сейчас применяют цифровые платформы в профессиональной деятельности. При этом почти все (99%) так или иначе пользуются электронными сервисами в бытовых целях, а две трети (71%) делают это почти ежедневно. Наиболее популярны у москвичей интернет-магазины (пользуются 87%), онлайн-банки (85%) и различные транспортные сервисы (84%).

Интернет-технологии проникли достаточно глубоко в жизнь горожан. Опрос показал, что в среднем респонденты используют для своих бытовых нужд пять цифровых платформ.

В использовании таких экосистем горожане видят финансовую выгоду (71%), но больше ценят удобство (75%) и экономию времени (72%). Женщины значительно чаще совершают онлайн-покупки (82%) и пользуются услугами доставки еды (51%). Главные же преимущества цифровых платформ, по мнению горожан, — удобство, большой выбор, «всё в одном месте», а также простота использования и скорость работы. Сервисы, обладающие всеми этими качествами, можно считать эталонными, делают вывод создатели исследования.

— Москва — огромный густонаселенный город с большими расстояниями, поэтому самые обычные бытовые действия, например, поход в МФЦ, отнимают много времени. То, на что житель региона потратит час, отнимет у москвича полдня. Поэтому люди экономят время, пользуясь различными электронными платформами. Кроме того, в Москве зарплаты выше и люди готовы немного переплатить за доставку товара, чтобы не ехать за ним самому, — сказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Услуга народу: ЦИК запускает цифровые сервисы
Избирателям разрешат подавать заявки на голосование по месту нахождения, а кандидатам сделают электронные удостоверения

Кроме того, в столице лучше покрытие и выше скорость мобильного интернета, что облегчает использование онлайн-сервисов. При этом эксперт отмечает, что на данный момент интерес к цифровизации высок, а потенциал электронных экосистем не реализован до конца.

— Всё больше людей будет приходить в цифру. Например, сейчас рост интернет-аудитории идет за счет пенсионеров: люди, которые никогда раньше не имели дел с цифрой, обращаются к ней. Когда же абсолютно все возрастные категории будут полностью охвачены, развитие пойдет за счет создания новых сервисов, повышения удобства и безопасности, — отметил Урван Парфентьев.

Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе ожидать фантастического будущего не стоит, поскольку у цифровизации есть определенные границы — это прежде всего безопасность персональных данных, а также сведений о здоровье, личной жизни, взглядах и убеждениях человека.

В этом плане цифра очень сильно зависит от настроений аудитории. Позитивные примеры — комфорт, оперативность, отсутствие очередей — подогревают интерес, но негативные — утечки данных, хакерские атаки, мошенничества — заставляют людей отвернуться от высоких технологий в пользу традиционных аналогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цифра в законе: бизнес хочет монетизировать права на IT-технологии
Государство готово пойти навстречу предпринимателям
Полным ходом: железная дорога встает на цифровые рельсы
Автоматизация движения поездов пока не видна невооруженным взглядом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017