Ушли в Сеть: более 50% москвичей готовы использовать лишь IT-платформы

Более половины москвичей готовы отказаться от объективной реальности в пользу виртуальной. 53% жителей столицы согласны полностью перейти на использование цифровых платформ для решения всех повседневных задач: покупки товаров, оплаты услуг, обращения в госорганы и т.д. Об этом говорится в совместном исследовании департамента информационных технологий Москвы и ICT.Moscow, с которым ознакомились «Известия». Эксперты считают, что потенциал цифровизации раскрыт не полностью, и количество приверженцев IT-сервисов будет увеличиваться.

Департамент информационных технологий Москвы и городская платформа ICT.Moscow провели исследование на основании репрезентативного опроса горожан. Почти все жители столицы в возрасте от 18 до 60 лет, опрошенные онлайн, пользуются цифровыми платформами (99%).

Треть москвичей (34%) уже сейчас применяют цифровые платформы в профессиональной деятельности. При этом почти все (99%) так или иначе пользуются электронными сервисами в бытовых целях, а две трети (71%) делают это почти ежедневно. Наиболее популярны у москвичей интернет-магазины (пользуются 87%), онлайн-банки (85%) и различные транспортные сервисы (84%).

Интернет-технологии проникли достаточно глубоко в жизнь горожан. Опрос показал, что в среднем респонденты используют для своих бытовых нужд пять цифровых платформ.

В использовании таких экосистем горожане видят финансовую выгоду (71%), но больше ценят удобство (75%) и экономию времени (72%). Женщины значительно чаще совершают онлайн-покупки (82%) и пользуются услугами доставки еды (51%). Главные же преимущества цифровых платформ, по мнению горожан, — удобство, большой выбор, «всё в одном месте», а также простота использования и скорость работы. Сервисы, обладающие всеми этими качествами, можно считать эталонными, делают вывод создатели исследования.

— Москва — огромный густонаселенный город с большими расстояниями, поэтому самые обычные бытовые действия, например, поход в МФЦ, отнимают много времени. То, на что житель региона потратит час, отнимет у москвича полдня. Поэтому люди экономят время, пользуясь различными электронными платформами. Кроме того, в Москве зарплаты выше и люди готовы немного переплатить за доставку товара, чтобы не ехать за ним самому, — сказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Кроме того, в столице лучше покрытие и выше скорость мобильного интернета, что облегчает использование онлайн-сервисов. При этом эксперт отмечает, что на данный момент интерес к цифровизации высок, а потенциал электронных экосистем не реализован до конца.

— Всё больше людей будет приходить в цифру. Например, сейчас рост интернет-аудитории идет за счет пенсионеров: люди, которые никогда раньше не имели дел с цифрой, обращаются к ней. Когда же абсолютно все возрастные категории будут полностью охвачены, развитие пойдет за счет создания новых сервисов, повышения удобства и безопасности, — отметил Урван Парфентьев.

Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе ожидать фантастического будущего не стоит, поскольку у цифровизации есть определенные границы — это прежде всего безопасность персональных данных, а также сведений о здоровье, личной жизни, взглядах и убеждениях человека.

В этом плане цифра очень сильно зависит от настроений аудитории. Позитивные примеры — комфорт, оперативность, отсутствие очередей — подогревают интерес, но негативные — утечки данных, хакерские атаки, мошенничества — заставляют людей отвернуться от высоких технологий в пользу традиционных аналогов.