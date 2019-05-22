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Экстренное сообщение объявили в Магаданской области

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Ухудшение погодных условий ожидается в течение двух дней в Магаданской области. Спасатели объявили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, 23 и 24 мая ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. В ночь на 23 мая в Ольском городском округе выпадет до 49 мм осадков за 12 часов. Большое количество осадков возможно и в ночь на 24 мая.

В Тенькинском, Хасынском, Сусуманском, Ягоднинском и Омсукчанском городских округах в течение двух дней будет усиливаться ветер до 15 м/с. В связи с вероятностью возникновения чрезвычайных ситуация на муниципальном уровне объявлено экстренное предупреждение.

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