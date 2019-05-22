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Стипендии повысят студентам в Иркутской области

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Законодательное собрание Иркутской области приняло поправки в региональный закон об увеличении стипендий студентам. Изменения затронут учащихся медицинского и педагогического профилей.

Согласно закону, будет увеличен размер дополнительных стипендий. Поддержку получат студенты, которые обучаются на педагогических специальностях на основании договора о целевом обучении. После удержания НДФЛ ежемесячные выплаты составят порядка 3 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме того, доплаты получат студенты специальностей «лечебное дело» и «педиатрия», которые учатся по договору о целевом обучении, а также талантливые студенты, которые стали победителями различных олимпиад. Для отличников стипендия составит 5 тыс. рублей, для целевиков — 3 тыс. рублей.

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