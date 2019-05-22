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СК ходатайствовал об аресте соучастника хищения 850 млн рублей у метрополитена Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следствие заявило ходатайство о заочном аресте соучастника хищения 850 млн рублей у Московского метрополитена Александра Геллера. Фигурант уголовного дела скрылся за пределами РФ и в марте был объявлен в международный розыск.

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По версии следствия, с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО «Авто Селл» Гюля Коган совместно с Александром Геллером и сообщниками похитили у ГУП «Московский метрополитен» средства в сумме свыше 850 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ в среду, 22 мая.

Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных предприятием. В настоящее время Коган и ее защитник завершают ознакомление с материалами уголовного дела.

Судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании «Авто Селл», рыночная стоимость которого составляет более 1 млрд рублей.

В рамках того же дела следствие добилось наложения ареста на здание ЗАО «Гема-инвест» площадью более 20 тыс. кв. м на Можайском шоссе в Одинцовском районе. По решению суда оно может перейти метрополитену в счет погашения убытков, отметил источник.

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