«В Москву, в Москву, в Москву!» — как говорили с затаенной тоской «сестры» Антона Чехова, пытавшиеся изменить свою жизнь и не находящие для этого силы воли. Действительно, так уже повелось, что наша столица стала неким катализатором для достижения поставленных целей. Можно быть семи пядей во лбу, но пока ты не покоришь Москву, твои таланты и упорство никто по достоинству не оценит. Если посмотреть на историю советской драматургии, то именно столичные театры и столичные режиссеры открыли для всей страны имена выдающихся авторов, ставших в итоге классиками. Мне, честно говоря, легко поверить, что не появись в свое время пьесы того же Александра Вампилова на московских сценах, мы бы сегодня вряд ли знали этого автора и не имели возможности наслаждаться прекрасными фильмами, снятыми по его пьесам. Да что там говорить, я сам во многом состоялся благодаря тому, что мою пьесу «Мурлин Мурло» когда-то поставила в «Современнике» Галина Борисовна Волчек, дай бог ей здоровья! До этого я написал уже пьес двадцать. Они шли в провинциальных театрах, но в столицу мне пробиться не удавалось. После Галины Борисовны мою пьесу «Рогатка» поставил в Америке Роман Виктюк, и на Коляду сразу стали смотреть другими глазами. И тут, что называется, поперло. Мои пьесы выпустили в Театре Моссовета, Театре Маяковского, Театре Станиславского, Валерий Фокин поставил «Старосветскую любовь». Провинциальные режиссеры, традиционно оглядываясь на Москву, влет расхватали всё, что я написал.

Сегодня я всё чаще задаюсь вопросом: а кто останется после нас, кто поможет нынешнему молодому поколению драматургов обрести своего зрителя и свои театры? Общеизвестно, что современная драматургия тяжело пробивается на сцену. Молодым нужно помогать. Одного таланта тут мало, нужно чтобы кто-то подтолкнул. И тогда я решил создать в Москве филиал своего екатеринбургского «Коляда-театра» — Театр новых пьес, где мы планируем знакомить зрителя с современной уральской драматургией.

Проект продвигался тяжело, долго искали площадку и лишь этой весной смогли представить первую премьеру — «Женитьбу» Гоголя. А 25 и 26 мая в театральном центре «На Страстном» устраиваем двухдневный марафон под названием «Ты че, с Урала?», где будут проходить открытые читки пьес молодых авторов. Там же покажем спектакли «Коляда-театра» и две премьеры Театра новых пьес — «Тот самый день» по пьесе уже хорошо известной Ярославы Пулинович и мою «Играет дурочка на дудочке».

Кто-то может возразить: мол, а чего это ты, старая театральная крыса, начал с «Женитьбы» Гоголя и своих пьес, когда планируешь знакомить зрителя с молодыми авторами? Всё просто: нужно обратить внимание на новый театр. Если на афише будет написано: «Вася Пипкин», то вряд ли кто-то сразу пойдет, а тут — сам Гоголь и какой-никакой Коляда. Ну а потом потихонечку появятся спектакли по пьесам молодых авторов. Пока мы их почитаем, разомнем, посмотрим на реакцию зрителя. Надеюсь, этот театр будет каким-то образом способствовать облегчению жизни молодых дарований.

Я 27 лет преподаю на курсе драматургии в Екатеринбургском театральном институте. Выпустил более 70 ребят, около 20 из них уже крепко стоят на ногах. Столичный зритель знает пьесы Ирины Васьковской по спектаклям в «Современнике», Таи Сапуриной по РАМТу, Ярославы Пулинович, чьи пьесы идут почти в каждом театре, и других моих учеников. Но есть много талантливых мальчишек и девчонок, у которых пьесы не хуже, а быть может, и лучше, но им пока не повезло. Театр — непростая вещь. Нужно суметь оказаться в нужном месте в нужное время.

Среднестатистический молодой современный драматург в России — это прежде всего бедный человек. Бедный, но не несчастный. Он счастлив тем, что пребывает в прекрасных, выдуманных им самим мирах, как зеркало, отражает мир реальный, преломляя его через призму своего восприятия. Вот только в реальной жизни он, как правило, ест не мясо, а лишь картошку. Жалко. Хотелось бы, чтобы и мясо иногда кушал. И в дальние страны летал. И хорошие тряпки себе покупал. Молодым же всё хочется попробовать. И может, среди них есть современный Вампилов или Петрушевская, но пока они не заявят о себе в Москве, они так и будут местечковыми фанатиками пера.

Я хочу, чтобы мы не пропустили, не оттолкнули этих молодых, которые, вполне вероятно, спустя полвека станут гордостью русской драматургии. Не потеряли новых Володина и Розова, помогли им обрести крылья, а спустя какое-то время гордились тем, что открыли авторов, чьи пьесы, возможно, будут переведены на многие языки мира и поставлены в различных театрах Европы.

Все они сегодня живут надеждой, что встретят своего режиссера, который возьмется за их сочинения. Но как показывает мой опыт, этой надежды, этих горящих глаз хватает лет на десять. И если за это время им так и не удается пробиться к зрителю, они угасают. Жизнь короткая. Невозможно всегда писать в стол.

Автор — худрук екатеринбургского «Коляда-театра», драматург, режиссер, актер

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