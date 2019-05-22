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Пожилого японца арестовали за попытку ослепить лазером пилотов ВВС США

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Японии арестовали 60-летнего мужчину за то, что он пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио, сообщает в среду, 22 мая, NHK.

Причиной расследования стало заявление американского пилота, который во время обучения понял, что его пытаются ослепить. На борту самолета находились четыре человека, учения пришлось остановить.

В результате обысков в квартире у арестованного были найдены лазерные указки. Он заявил, что начал вредить американским пилотам три года назад.

Отмечается, что в районе базы Йокота за последнее время было 40 случаев, когда пилотов ВВС США пытались ослепить лазером.

10 мая 2018 года пилотов воздушного судна, выполнявшего рейс из Владикавказа в Москву, ослепили лазером во время захода самолета на посадку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в небе над населенным пунктом Апрелевка в Наро-Фоминском районе Московской области.

О случившемся диспетчерам доложил капитан воздушного судна. Лайнер сел в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

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