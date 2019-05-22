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Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии

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Фото: twitter.com/@RogerLimaGomes
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Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.

По данным издания, до прихода в церковь он убил свою бывшую девушку у нее дома, где в тот момент находилось еще двое человек — ее сестра и мать, они не пострадали.

Отмечается, что преступник был идентифицирован как 39-летний Рудсон Арагон Гимараеш, являвшийся военным. Он был ранен выстрелом правоохранителей, которые патрулировали район около церкви, после чего был доставлен в больницу.

«Если бы полиция не прибыла вовремя, ситуация была бы гораздо хуже», — отметил представитель правоохранительных органов Флавио Сантьяго, добавив, что в церкви находились еще 20 человек.

Как пишет издание, Гимараеш ранее посещал религиозные службы, однако ушел из общины из-за проблем с наркотиками. По словам свидетелей, во время происшествия бывший военный пожаловался на услышанные голоса.

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