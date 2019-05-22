Грунт провалился в центре Москвы

Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, общая площадь провала составила около 4 кв. м, его глубина — до полуметра. Обстоятельства и причины провала грунта выясняются, передает «РИА Новости».

Пострадавших нет, автомобили в провал не попали. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и ГИБДД, сообщает ТАСС.

В январе на Ферганской улице в Москве дважды за неделю просел грунт. Инциденты повлияли не только на автомобильное движение, но и на маршруты общественного транспорта.