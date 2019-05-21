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Дворец водных видов спорта достроят в Саратове к июлю 2020 года

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Власти Саратовской области проводят аукцион на достройку Дворца водных видов спорта в столице региона. Подрядчика выберут 10 июня. Цена контракта превышает 383 млн рублей.

Строительно-монтажные работы должны начаться уже в этом году, а сдача объекта намечена на июль 2020-го. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Победителю торгов предстоит возвести каркас здания, стены подвала, произвести монтаж кровельного покрытия, установить козырьки над входами, вставить окна, облицовать наружные стены Дворца керамическим гранитом, поставить витражи, установить плавательные бассейны, бассейны для прыжков в воду, а также вышки для них, ванны для обучения плаванию.

Напомним, о выделении средств из федерального бюджета на этот проект стало известно по итогам встречи губернатора Саратовской области Валерия Радаева со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, которая состоялась в январе 2019 года.

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