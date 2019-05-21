Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми. Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение Российского топливного союза (РТС) о росте цен и заявил, что нет причин беспокоиться.

По его словам, оснований для тревоги нет, так как уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, пишет «РИА Новости».

21 мая РТС направил Козаку письмо, в котором отметил, что по состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо достигли или превысили уровень соответствующих мелкооптовых цен. Организация призвала вице-премьера обратить внимание на эту проблему, иначе может повториться прошлогодняя ситуация на топливном рынке.

Весной и в начале лета 2018 года оптовые цены на нефтепродукты резко поднялись. В связи с этим правительство приняло решение временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, кабмин договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены. Это помогло на время стабилизировать ситуацию.