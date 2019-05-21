Страны Вышеградской группы построят высокоскоростную железнодорожную линию

Страны Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, подписали декларацию о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии между государствами. Документ был подписан в Братиславе, передает ТАСС.

По словам главы министерства транспорта и строительства Словакии Арпада Ерсека, в перспективе высокоскоростная железнодорожная трасса соединит столицы четырех стран. Подписание декларации означает старт проведения совместных работ по созданию линии.

Поезда по этой ж/д магистрали будут передвигаться со скоростью до 300 км/ч, передает RT. Таким образом, расстояние почти 600 км между Братиславой и Варшавой можно будет преодолеть за два часа.

16 апреля президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава государства руководствовался соображениями целесообразности, поскольку два крупнейших города России «должны иметь высокоскоростное сообщение между собой».