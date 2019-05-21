У российских отцов-одиночек появятся льготы

В России хотят сделать официальным понятие «отец-одиночка». В Совфеде предложили досрочно отпускать на пенсию многодетных пап. На льготы могут претендовать мужчины, воспитывающие детей без матерей. Сейчас в 49 регионах страны проживает более 7 тыс. одиноких отцов.