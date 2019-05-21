Жительница Омской области осуждена за попытку убийства новорожденного

В Омской области вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в попытке убийства своего новорожденного ребенка. Женщина приговорена к условному сроку.

По данным следствия, жительница Одесского района почувствовала схватки на 38-й неделе беременности и направилась рожать в заброшенный туалет на улице. 20-летняя женщина самостоятельно родила ребенка, перерезала пуповину ножом и оставила дочь в неотапливаемом помещении. Мать подсудимой услышала крики ребенка и решила проверить помещение. Она увидела новорожденную девочку и вызвала скорую помощь.

Во время следственной проверки мать объяснила, что не хотела иметь дочь, так как поссорилась с ее отцом. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство новорожденного. В суде женщина полностью признала свою вину, пишет ИА «Омскрегион». Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.