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Калининградский офшор принял семь новых резидентов

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В Калининграде в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском зарегистрированы семь международных компаний, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ. Глава ведомства Максим Орешкин подтвердил журналистам, что все компании связаны с Олегом Дерипаской, уточняет ТАСС.

Ранее в феврале губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о регистрации первого резидента офшора — компании Adanimov Trading Limited, напоминает ИА FlashNord. Остров Октябрьский рассчитан в первую очередь на компании, которые размещают свои капиталы за рубежом.

В декабре 2018 года акционеры En+ Group, бенефициаром которой является Олег Дерипаска, на внеочередном собрании в Париже одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на калининградский САР, отмечает Калининград.Ru.

Напомним, зарубежные компании, сменившие иностранную прописку на российскую, смогут работать по корпоративному праву государства прежней регистрации. Речь идет о тех, кто будет осуществлять предпринимательскую деятельность в специальных административных районах России (САР, офшоры) — на островах Русском и Октябрьском (Владивосток и Калининград).

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