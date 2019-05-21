ФСБ подсчитала посетивших Россию за пять лет американцев

Почти 1,4 млн граждан США посетили Россию в туристических, деловых и частных целях с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились «Известия».

Отмечается, что с момента кризиса российско-американских отношений поток путешественников из США стабильно растет. Если в 2014-м нашу страну посетили 162,1 тыс. американских туристов, то в 2018-м — 227,7 тыс.

При этом положительная тенденция сохраняется и в нынешнем году. В I квартале 2019 года в РФ въехало почти 9 тыс. американских туристов, что больше по сравнению с предыдущими четырьмя годами аналогичного периода.

Эксперты считают, что если Москве и Вашингтону удастся нормализовать отношения, туристический поток значительно увеличится.

Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 22 мая.