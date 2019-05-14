В Испании за год побывали 1,2 млн российских туристов

Более 1 млн 222 тыс. туристов из России побывали в Испании в прошлом году. Это на 6,3% больше, чем в 2017-м, подсчитал Институт статистики Испании.

Согласно данным института, стандартный российский турист прилетел на самолете (96,1%) в Каталонию (59,4%) и прожил в отеле (71,6%) от восьми до 15 дней (39,93%), потратив за это время около полутора тысяч евро.

Рейтинг самых популярных у российских туристов стран в 2018 году возглавили Турция, Абхазия и Финляндия. Испания в списке, составленном аналитическим агентством «ТурСтат», оказалась лишь на 13-м месте. В целом аналитическое агентство фиксирует рост количества туристических поездок из России за рубеж, не указывая точных цифр.

В Испании находятся 44 объекта, имеющих статус мирового наследия ЮНЕСКО. Многие из них сконцентрированы в 15 городах, среди которых университетские Саламанка и Сантьяго де Компостела, Кордова с собором-мечетью и Толедо, где за несколько веков оставили зримые следы арабская, иудейская и христианская культуры.