В Пермском крае пройдет этап мировой серии Red Bull 400

Единственный российский этап мировой серии Red Bull 400 пройдет 25 мая в городе Чайковском в Пермском крае. Участникам предстоит забежать на 400-метровый горнолыжный трамплин.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия», число зарегистрировавшихся участников превысило 1 тыс. человек, что делает предстоящий забег Red Bull 400 самым масштабным в истории России.

Согласно правилам соревнования, дистанция проходит вверх по горнолыжному трамплину с уклоном в 35 градусов, а набор высоты составляет 140 м. Группы по 50 человек одновременно стартуют на равнинном участке перед трамплином и бегут около 70 м перед тем, как начать забег на трамплин. Трое участников, показавших лучшее время за день, становятся победителями.

Помимо мужского и женского зачетов, в соревновании есть и эстафета для команд из четырех человек.

Сезон 2019 года открылся 28 апреля забегом в Алма-Ате и завершится 28 сентября в корейском Пхёнчхане. Всего в календаре соревнований 22 забега на трех континентах.

В этом году партнером Red Bull 400 стала компания Under Armour Russia, которая производит высокотехнологичную спортивную одежду, обувь и аксессуары. Все участники гонки получат футболки от Under Armour, а также смогут протестировать в специальной зоне бренда кроссовки из новой линейки HOVR.