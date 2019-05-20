Россиянин вошел в топ сильнейших на чемпионате по запуску бумажных самолетиков

Россиянин Ярослав Кислов занял шестое место на чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков Red Bull Paper Wings, который прошел в Австрии. В квалификации Кислов показал пятый результат в дисциплине «Дальность полета» (45,97 м) и впервые в истории чемпионата вывел Россию в суперфинал, где и стал шестым с результатом 39,52 м.

Соревнования проводились в трех дисциплинах: дальность полета, длительность и аэробатика. По правилам, участники должны прямо на площадке сложить и запустить самолетик из листа бумаги формата А4.

Победители российского этапа в дисциплинах «Длительность полета» и «Аэробатика» Николай Рыбасов и Алексей Пролиско не смогли преодолеть квалификационный раунд.

Победителем мирового финала в дисциплине «Дальность полета» стал американец Джейк Харди, бросивший самолетик на 56,61 м. В номинации «длительность» лучшим стал Кемерон Кларк из Австралии, чей летательный аппарат продержался в воздухе 13,33 секунды. В аэробатике победила Катерина Агафонова с Украины.