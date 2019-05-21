Девочка сломала ногу при катании на аттракционах в Туле

Следователи в Туле проводят проверку по факту получения травмы ребенком на аттракционах. Девочка сломала ногу, скатываясь с горки.

Информация о происшествии была получена следователями из социальных сетей. По информации мамы пострадавшей девочки, она скатывалась с горки и получила серьезную травмы в парке аттракционов в Зареченском округе. Об этом сообщают «Тульские известия».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос потерпевшей, сотрудников и администрации парка, а также исследуют документацию о правилах оказания услуг в парке. Для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.