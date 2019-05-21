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Сенатор предложила принудительно доставлять граждан в вытрезвители

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Граждан, находящихся под сильным влиянием алкоголя, нужно принудительно доставлять в медицинские вытрезвители. Об этом заявила во вторник, 21 мая, соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей в России член комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко.

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«Так как человек в состоянии алкогольного опьянения может не владеть собой и может не ориентироваться в обстановке, мы предлагаем приравнять такое состояние к тому, когда информированное согласие в части оказания медицинской помощи не требуется», — цитирует сенатора НСН.

14 мая в Госдуму поступил законопроект, который предлагает вернуть медицинские вытрезвители.

В России вытрезвителей не существует с 2011 года. В настоящее время они создаются только по инициативе местных властей и финансируются за счет региональных бюджетов. С лицами в алкогольном опьянении работают полиция или служба скорой помощи.

Теперь же систему спецучреждений предлагается воссоздать на федеральном уровне. Эту инициативу поддержали в Минздраве. Там полагают, что законопроект позволит предотвращать преступления, а также обеспечить сохранность жизни россиян. При этом в ведомстве предупредили, что это может привести к дополнительным нецелевым расходам.

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