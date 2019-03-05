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В Совфеде предложили создать платные вытрезвители

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил проект закона о создании в России системы вытрезвителей. Об этом рассказал председатель комитета, один из авторов документа Валерий Рязанский во вторник, 5 марта, в интервью РБК.

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Законопроектом предлагается передать региональным властям полномочия по созданию подобных учреждений на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. По словам Рязанского, оплачивать пребывание в этих заведениях будут сами граждане, хотя механизм оплаты пока не разработан.

Сенатор уточнил, что региональным учреждениям необходимо придать такую правовую форму, чтобы за их услуги платили те, кто ими пользуется. В настоящий момент вытрезвители не имеют права требовать деньги с пациентов. Таким образом, их деятельность оплачивается за счет налогоплательщиков.

«Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят. Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина — это смешно», — сказал Рязанский.

Согласно проекту, в спецучреждения будут попадать люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и не могут передвигаться самостоятельно. Устанавливать степень такого опьянения и доставлять граждан в вытрезвители будет полиция, утверждают сенаторы. При этом лиц, находящихся под воздействием наркотических средств, туда отправлять не будут — для них существуют специальные центры, занимающиеся их лечением.

Уточняется, что документ находится на рассмотрении в правительстве. 6 марта его обсудят на совещании в Совете Федерации с представителями профильных министерств и депутатами Государственной думы.

В России вытрезвители упразднили восемь лет назад — в 2011 году во время реформы МВД. В настоящее время с лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи. Тем не менее, по словам медиков, такие учреждения крайне необходимы в крупных городах, потому что проблема с пьяными гражданами на улицах стоит очень остро, передает НСН.

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