Пятно мазута обнаружили в прибрежной акватории Владивостока

В бухте Федорова во Владивостоке н поверхности воды обнаружили радужное пятно мазута. Оно привлекло внимание местных жителей и правоохранительных органов.

Как сообщила ИА PrimaMedia и.о. приморского межрайонного природоохранного прокурора края Зарина Сохина, по факту обращения о предполагаемом разливе нефтепродуктов была организована проверка.

Информация была передана из Приморской межрайонной прокуратуры оперативному дежурному Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

В конце марта нефтепродукты обнаружили в реке Гнилушке в селе Яковлека (Приморский край). За пару дней местные жители вычерпали несколько сотен литров из реки. Как выяснилось, из-за аварии на АЗС в водоем попало дизтопливо.