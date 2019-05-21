Россия избавилась от ящура

Россия восстановила статус страны, в которой нельзя заразиться ящуром даже без вакцинации. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали в Россельхознадзоре.

«Научная комиссия Международного эпизоотического бюро (МЭБ) изучила информацию, предоставленную российской стороной, и пришла к заключению, что Россия соблюдает положения статьи 8.8.7. Кодекса МЭБ по наземным животным о восстановлении статуса свободы от ящура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ящур — инфекционная, остро протекающая и заразная болезнь крупного рогатого скота, а также свиней, овец, коз.

Вспышки ящура в Приморье начали регистрировать в январе 2019 года. Прежде заболеваемость в регионе не фиксировалась с 2005 года. В конце января ящур обнаружили на оном из свинокомплексов Бикинского района Хабаровского края, на территории введен режим чрезвычайной ситуации.