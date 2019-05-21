Прямой эфир

Россия избавилась от ящура

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия восстановила статус страны, в которой нельзя заразиться ящуром даже без вакцинации. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали в Россельхознадзоре.

«Научная комиссия Международного эпизоотического бюро (МЭБ) изучила информацию, предоставленную российской стороной, и пришла к заключению, что Россия соблюдает положения статьи 8.8.7. Кодекса МЭБ по наземным животным о восстановлении статуса свободы от ящура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ящур — инфекционная, остро протекающая и заразная болезнь крупного рогатого скота, а также свиней, овец, коз.

Вспышки ящура в Приморье начали регистрировать в январе 2019 года. Прежде заболеваемость в регионе не фиксировалась с 2005 года. В конце января ящур обнаружили на оном из свинокомплексов Бикинского района Хабаровского края, на территории введен режим чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Монголии застряли 17 туристов из РФ из-за карантина после случаев чумы
Все очаги ящура ликвидированы в Приморском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017