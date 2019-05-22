Соборный пункт: как идет реставрация одного из самых больших готических храмов Европы

Собор св. Петра в Йорке — один из крупнейших в Европе и один из самых важных в Англии. Настоятель собора — архиепископ йоркский, третий человек в иерархии англиканской церкви после архиепископа кентерберийского и возглавляющую Церковь Англии королевы Елизаветы II. Сейчас из собора на время вынесли уникальные витражные окна возрастом 600 лет — в рамках рассчитанной на 11 лет программы реставрации и консервации южного придела храма. «Известия» посмотрели, как живет сегодня один из старейших храмов Альбиона
На весь экран
Фото: Getty Images/VWPics/UIG/Edwin Remsberg
Первый храм в Йорке появился еще в VII столетии. Это было деревянное строение, спешно возведенное для крещения короля Нортумбрии Эдвина Святого
На весь экран
Фото: Getty Images/Forsyth
Большой орган собора имеет 5403 трубы и был изготовлен более столетия назад
На весь экран
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Rüdiger Ingartner
Потолок Капитулярной залы Йоркского собора, одного из старейших помещений комплекса (датируется концом XIII века)
На весь экран
Фото: Getty Images/UIG/VWPics/Edwin Remsberg
Статуи донаторов, богатых жителей Йорка, жертвовавших на строительство храма
На весь экран
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Строительство существующего ныне собора было начато в XIII веке, украшать же его закончили лишь пять столетий спустя. Эти фигуры, над которыми работает реставратор, относятся к эпохе королевы Виктории
На весь экран
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Орган собора тоже пройдет необходимое обслуживание — работы, которые выполнит дублинская фирма Harrison and Harrison Organ Builders, оцениваются в 2 млн фунтов стерлингов
На весь экран
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Для ремонта труб органа используется только специально сваренный по традиционному рецепту клей
На весь экран
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Полностью реставрация должна обойтись в 11 млн фунтов стерлингов
На весь экран
Фото: Getty Images/Christopher Furlong
Витражные окна, расположенные на высоте около 21 м в южном фонаре хоров, были созданы в начале XV века и с тех пор не подвергались реставрации
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
Собор неоднократно страдал от пожаров, в последний раз это случилось в 1984 году после удара молнии
На весь экран
Фото: Getty Images/UIG/VWPics/Edwin Remsberg
На этом рельефе изображены мучения душ грешников в аду
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.