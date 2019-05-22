Соборный пункт: как идет реставрация одного из самых больших готических храмов Европы

Собор св. Петра в Йорке — один из крупнейших в Европе и один из самых важных в Англии. Настоятель собора — архиепископ йоркский, третий человек в иерархии англиканской церкви после архиепископа кентерберийского и возглавляющую Церковь Англии королевы Елизаветы II. Сейчас из собора на время вынесли уникальные витражные окна возрастом 600 лет — в рамках рассчитанной на 11 лет программы реставрации и консервации южного придела храма. «Известия» посмотрели, как живет сегодня один из старейших храмов Альбиона