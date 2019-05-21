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Более 40 жителей Ульяновской области пострадали от кишечной инфекции

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В Новоульяновске проводится проверка по поводу массового заболевания кишечной инфекцией. По предварительной информации, 42 человека пострадали в результате употребления сырой воды.

Первые случаи болезни были выявлены 15 мая. В больницы обратились воспитанники трех детских садов и двух школ. На текущий момент кишечная инфекция выявлена у 42 человек, 30 из которых несовершеннолетние. Об этом сообщает 1ul.ru.

В прокуратуре уточнили, что признаки острой кишечной инфекции у новоульяновцев появились после завершения ремонта инфраструктуры водоснабжения в городе. Ротавирус обнаружен в пробах воды, которая была отобрана в насосной 2-го подъема ООО «Источник».

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