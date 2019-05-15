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Школьную столовую закроют в Екатеринбурге после отравления детей

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Администрация Екатеринбурга приняла решение о ликвидации школьно-базовой столовой «Золушка», которую ранее связывали со случаями отравления детей. Власти отказались от приватизации предприятия.

Базовая столовая организовывала питание почти в 20 учебных заведениях Екатеринбурга. В школах неоднократно фиксировали вспышки кишечной инфекции. Проверки Роспотребнадзора выявили нарушения в шести учреждениях, где найдены просроченные и гнилые продукты.

Мэрия Екатеринбурга приняла решение не сохранять предприятие, пишет ИА «Ура.ру». В связи с ликвидацией столовой постановление об условиях приватизации предприятия будет признано утратившим силу.

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