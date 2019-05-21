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Исторические павильоны воссоздадут в казанском парке «Черное озеро»

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В Казани будут воссозданы два исторических павильона на территории парка «Черное озеро». Они были построены в 1970-е годы, но в 2010-м утрачены.

Комплекс из двух сооружений строился по примеру дебаркадерной архитектуры на суше, что характерно для волжских городов 1960–1980 годов. Павильоны возведут на существующих фундаментах, будут применены те же решения по фасадам и объемно-планировочным принципам, отражавшим кораблестроительные традиции — верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и громоздкий первый этаж, передает Inkazan.ru.

Парк «Чёрное озеро» расположен в центре Казани, в низине, вытянутой с запада на восток. В этой же низине, рядом с ним, находится парк «Университетский сад» («Ленинский садик»).

Как сообщалось в марте, селе Ленино-Кукушкино Пестречинского района Татарстана появится уникальный парк. Там оборудуют детскую и спортивную площадки, уличную сцену, установят античные колонны с питьевыми фонтанами и огромные парковые шахматы весом около 10 кг.

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