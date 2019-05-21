В МИЦ «Известия» обсуждают «дачную амнистию». Трансляция

В мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам «дачной амнистии». В ней принимают участие начальник отдела кадастрового учета и регистрации прав управления Росреестра по Московской области Анна Кузнецова, глава отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Московской области Карина Резник и председатель профсоюза садовников России Людмила Голосова.

Эксперты обсудят последние изменения дачного законодательства и их влияние на жизнь российских дачников, а также первые результаты «дачной амнистии» и необходимость ее продления. Также они расскажут, как изменилась ситуация на рынке недвижимости с момента окончания срока действия «амнистии» и какие реальные угрозы стоят перед владельцами участков.