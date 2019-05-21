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Ученые выяснили тайну происхождения Бермудских островов

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Международная группа ученых, среди которых сотрудник ГЕОХИ РАН Александр Соболев, в своем новом исследовании рассказала, как именно образовались Бермудские острова.

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Специалистам давно было известно, что острова появились благодаря активности необычных вулканов, однако теперь им удалось точнее понять данный механизм.

Ученые проанализировали 800-метровый керн, который был получен на Бермудах еще в 1972 году, необычное содержание в нем изотопов, свинца и других тяжелых металлов показало, что острова образовались после появления Атлантического океана, пишет «Ридус».

Около 175 млн лет назад в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу, образовались Африка, Европа, обе Америки, а также Атлантика. Обломки плит погрузились под земную мантию, а некоторые куски позднее поднялись, образовав Бермудские острова.

В августе 2018 года исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Ученые уверены, что причина массовой гибели кораблей кроется в 100-футовых океанических «волнах-убийцах».

Правда, впервые волны, о которых идет речь, были обнаружены только в 1997 году. Исследователи заявили, что они могут возникать из ниоткуда и имеют разрушительную силу, в результате чего даже самые большие суда могут затонуть.

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