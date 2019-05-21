Ученые выяснили тайну происхождения Бермудских островов

Международная группа ученых, среди которых сотрудник ГЕОХИ РАН Александр Соболев, в своем новом исследовании рассказала, как именно образовались Бермудские острова.

Специалистам давно было известно, что острова появились благодаря активности необычных вулканов, однако теперь им удалось точнее понять данный механизм.

Ученые проанализировали 800-метровый керн, который был получен на Бермудах еще в 1972 году, необычное содержание в нем изотопов, свинца и других тяжелых металлов показало, что острова образовались после появления Атлантического океана, пишет «Ридус».

Около 175 млн лет назад в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу, образовались Африка, Европа, обе Америки, а также Атлантика. Обломки плит погрузились под земную мантию, а некоторые куски позднее поднялись, образовав Бермудские острова.

В августе 2018 года исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Ученые уверены, что причина массовой гибели кораблей кроется в 100-футовых океанических «волнах-убийцах».

Правда, впервые волны, о которых идет речь, были обнаружены только в 1997 году. Исследователи заявили, что они могут возникать из ниоткуда и имеют разрушительную силу, в результате чего даже самые большие суда могут затонуть.