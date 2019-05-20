В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Счетная палата России указала на риски того, что реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение. Тенденция к снижению сохранится на фоне отсутствия у властей планов по монетарной соцподдержке граждан.

Снижение доходов

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь–март 2019 года. Документ опубликован на сайте палаты.

Чтобы за год зафиксировать минимальный рост (100,1%) реальных доходов населения, они должны расти во II–IV кварталах темпами не менее 1%, отметили в ведомстве.

Есть риски сохранения отрицательной динамики

«Однако для того, чтобы выйти на уровень прогнозного показателя, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (101%), ежеквартальный рост должен быть выше 2% за квартал», — отметили в контрольном ведомстве.

С учетом текущих тенденций существуют риски «сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», добавили в палате.

17 мая сообщалось, что с 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Способствовать этому будет частный сектор, где ожидается увеличение зарплат.