Последний субботник пройдет в Ульяновской области 24 мая

В Ульяновской области объявлена дата последнего из четырех запланированных региональных субботников. Масштабная акция состоится 24 мая.

Как сообщил главный эколог Ульяновска Александр Курашов, этой весной в городе планируют высадить порядка 3770 деревьев и кустарников. Больше всего работ предполагается провести в центре.

Так, в Ленинском районе появится 2589 новых зеленых насаждений, в Заволжском — 528, в Засвияжском — 332, а Железнодорожном — 321, пишет 1ul.ru.

Предпоследний, третий субботник, состоялся 26 апреля. В нем приняли участие свыше 53 тыс. человек, в том числе сотрудники 2,8 тыс. организаций региона. В общей сложности было задействовано 738 единиц техники.