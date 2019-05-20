Косуля стала причиной ДТП под Калугой

В Калужской области на 18-м км автодороги Калуга–Медынь произошло ДТП с участием косули. Авария случилась вечером накануне, 19 мая.

Животное переходило дорогу, когда его сбил двигавшийся по трассе автомобиль Toyota. В результате косуля пострадала, но о тяжести полученных травм пока не сообщается. О том, есть ли пострадавшие среди людей, информации не было.

Для ликвидации последствий столкновения потребовалась помощь спасателей и патруля ГИБДД. Также на место ДТП прибыла бригада скорой помощи, уточняет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Югре в результате ДТП с участием лося погибли два человека.