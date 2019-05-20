Пьяная астраханка насмерть сбила пенсионерку и скрылась с места аварии

В Астрахани водитель иномарки наехала на 70-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылась с места происшествия. Выяснилось, что водитель была пьяна. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла на улице Набережной 1 мая. Автомобиль Hyundai Tiburon сбил 70-летнюю астраханку, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончалась на месте, пишет «Астрахань-24».

В течение получаса удалось задержать водителя. Им оказалась женщина, показатель алкоголя в крови у нее составил 1,43 промилле.

Задержание произошло в тот момент, когда подозреваемая прятала машину в гараж. Пока девушка добиралась до него, она врезалась в два припаркованных в разных частях города автомобиля.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.