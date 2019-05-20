Прямой эфир

Более 20 нарушений обнаружили в больницах Уфы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За первый квартал текущего года в больницах Уфы выявили 22 нарушения, причем больше всего в ГКБ № 9, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. В их числе отсутствие стандартов оснащения кабинетов, нарушение назначения лекарств и невыполнение нормативов оказания помощи пациентам.

Негативно отличились детская поликлиника № 3, Дом ребенка, поликлиника № 50, а также больница № 12 с неправильной организацией внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности, отмечает «МедиаКорСеть».

Власти Уфы в этом году планируют начать строительство нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы им. Куватова. Консультативную помощь сейчас оказывают в приспособленном здании 1960 года постройки. Прием ведут 75 специалистов, при этом ежедневная посещаемость поликлиники достигает 1,2 тыс. человек — в два раза выше пропускной способности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство нового корпуса поликлиники РКБ начнется в Уфе в этом году
Пациент выпрыгнул из движущейся кареты скорой помощи в Уфе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017