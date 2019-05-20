Более 20 нарушений обнаружили в больницах Уфы

За первый квартал текущего года в больницах Уфы выявили 22 нарушения, причем больше всего в ГКБ № 9, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. В их числе отсутствие стандартов оснащения кабинетов, нарушение назначения лекарств и невыполнение нормативов оказания помощи пациентам.

Негативно отличились детская поликлиника № 3, Дом ребенка, поликлиника № 50, а также больница № 12 с неправильной организацией внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности, отмечает «МедиаКорСеть».

Власти Уфы в этом году планируют начать строительство нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы им. Куватова. Консультативную помощь сейчас оказывают в приспособленном здании 1960 года постройки. Прием ведут 75 специалистов, при этом ежедневная посещаемость поликлиники достигает 1,2 тыс. человек — в два раза выше пропускной способности.