Пациент выпрыгнул из движущейся кареты скорой помощи в Уфе

Вечером 17 марта в Уфе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Следователи начали проверку.

По данным источника в правоохранительных органах, в магазине пьяному мужчине стало плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь. Врачи решили доставить его в городскую больницу. Об этом пишет ИА «Башинформ».

На проспекте Салавата Юлаева пациент неожиданно встал, сразу рванул дверь набравшего скорость автомобиля и выпрыгнул. Сильно ударившись об асфальт, мужчина скончался.