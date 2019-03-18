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Пациент выпрыгнул из движущейся кареты скорой помощи в Уфе

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Вечером 17 марта в Уфе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Следователи начали проверку.

По данным источника в правоохранительных органах, в магазине пьяному мужчине стало плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь. Врачи решили доставить его в городскую больницу. Об этом пишет ИА «Башинформ».

На проспекте Салавата Юлаева пациент неожиданно встал, сразу рванул дверь набравшего скорость автомобиля и выпрыгнул. Сильно ударившись об асфальт, мужчина скончался.

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