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Бурундуки проложили лесную тропу в Академгородке в Новосибирске

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В лесу на территории новосибирского Академгородка бурундуки проложили настоящую лесную магистраль. Местные жители засняли на видео работу этих зверьков.

Как сообщает vn.ru, в ролике, который длится 40 секунд, видно, как бурундуки используют в качестве дороги поваленную березу. За несколько часов в обе стороны прошествовали сразу несколько зверьков. Автор видео Алла Аршинова призналась, что для съемок ролика она использовала специальную приманку — вишню и семечки.

По данным Новосибирского зоопарка, на его территории обитают 59 видов животных. Пять из них — свободно живущие. Это бурундуки, белки, колонок, зайцы и хорьки степные. Бурундуки встречались на территории зоосада довольно редко еще 10 лет назад. Теперь же они его полноправные жители — их можно увидеть в вольерах у животных и на дорожках.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Новосибирской области за март было зарегистрировано два случая бешенства. В обоих пострадали домашние животные.

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