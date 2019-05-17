Машины-вездеходы поступили в лесные хозяйства Новосибирской области

Автомобили повышенной проходимости пополнили парк лесопатрульной техники в Новосибирской области. Ключи от машин лесоводам передал губернатор Андрей Травников.

В первой партии в регион поступило десять вездеходов, всего же специалистам передадут 39 машин. Власти Новосибирской области считают, что техника будет использоваться на 100%. Машины повышенной проходимости позволят добираться до места пожара и перебрасывать команды на тушение или посадку леса. Об этом пишет vn.ru. Техника приобретена на средства областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015–2020 годах».

Кроме того, в течение трех лет планируется закупка около 100 различных автомобилей, в том числе малых лесопатрульных комплексов. Также потребуются автомобили для посадки леса. Пока их в регионе не хватает, и обновлять лес приходится вручную.