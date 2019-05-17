Прямой эфир

Машины-вездеходы поступили в лесные хозяйства Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобили повышенной проходимости пополнили парк лесопатрульной техники в Новосибирской области. Ключи от машин лесоводам передал губернатор Андрей Травников.

В первой партии в регион поступило десять вездеходов, всего же специалистам передадут 39 машин. Власти Новосибирской области считают, что техника будет использоваться на 100%. Машины повышенной проходимости позволят добираться до места пожара и перебрасывать команды на тушение или посадку леса. Об этом пишет vn.ru. Техника приобретена на средства областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015–2020 годах».

Кроме того, в течение трех лет планируется закупка около 100 различных автомобилей, в том числе малых лесопатрульных комплексов. Также потребуются автомобили для посадки леса. Пока их в регионе не хватает, и обновлять лес приходится вручную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 260 природных пожаров произошло в Новосибирской области
Жителей 11 ветхих домов расселят в Новосибирске в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017