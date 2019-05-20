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Реставрация Шахматного дома в Нижнем Новгороде займет более года

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Восстановление «Игорного дома А.И. Троицкого» в Нижнем Новгороде может занять более года. Об этом сообщили в областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Ранее «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на руководителя управления Игоря Петрова написал, что Шахматный дом вернут в прежнее состояние в течение одного года. Однако в самом УГООКН региона эту информацию опровергли.

«Восстановление ОКН необходимо провести с соблюдением необходимых технологий, что может потребовать более длительного времени», — говорится в ответе на запрос ИА «НьюсНН». Градозащитник Станислав Дмитриевский уже обратился в прокуратуру по поводу сноса объекта культурного наследия (ОКН).

Согласно нижегородской легенде, Троицкий открыл в здании на Пискунова заведение, где играл в шахматы на деньги. Однажды он не смог выиграть ни одной партии у посетителя и проиграл большую сумму. Но победитель отказался от выигрыша. Это был чемпион Европы по шахматам – Михаил Иванович Чигорин. В память об этом случае Троицкий оформил свой игорный дом: вход в виде подковы, поле внутри створок отделано шахматными клетками, карнизы украшены мужскими головами, склоненными над шахматной доской, роль которой выполняет крыша.

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