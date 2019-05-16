Защитный купол построили над Ханским дворцом в Бахчисарае

В городе Бахчисарай (Республика Крым) над южной частью Ханского дворца возвели защитный металлический купол. Сооружение носит временный характер.

Как пояснил ИА «Крыминформ» директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк, конструкция необходима для проведения дальнейших ремонтных работ, которые сейчас идут на объекте культурного наследия.

По предварительным расчетам реставрация всего комплекса Ханского дворца, который насчитывает 16 зданий, потребует 1,6 млрд рублей. На проведение первоочередных противоаварийных работ было направлено 148 млн рублей.

Параллельно с ремонтниками на территории комплекса работали археологи. Благодаря проведенным исследованиям были обнаружены документы, описывающие внешний вид дворца. Полученные данные станут основой проекта реставрационных работ, которые планируют начать в августе этого года.

Ханский дворец в Бахчисарае является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. На протяжении столетий он служит символом государственной власти ханской семьи и сейчас является одной из визитных карточек полуострова.