В Кремле рассчитывают на продолжение переговоров с Киевом об удерживаемых лицах

Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, останется ли глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посредником в переговорах по этому вопросу, Песков сказал, что «этот контакт в любом случае будет продолжаться».

«Если Медведчук сможет с украинской стороны свои гуманитарные инициативы эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться», — добавил представитель Кремля.

В начале мая Медведчук обвинил Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в срыве обмена пленными в Донбассе. Он выразил мнение, что если Зеленский «даст добро», то обмен пленными можно осуществить не более чем за пять дней.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.