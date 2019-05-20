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Уровень воды поднялся в Куйбышевском водохранилище

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В Татарстане выявили повышение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. К 9 июня он достигнет отметки 52 м.

По данным специалистов, вода постепенно поднимается в районе Верхнего Услона. В настоящий момент уровень воды составляет 50,37 м. Неделей ранее отметка была на уровне 50,18 м, уточняет ИА «Татар-информ».

Если прогноз не изменится, и положительная динамика сохранится, вода будет прибывать с интенсивностью 0,5 м в 10 дней.

Ранее специалисты отметили повышение уровня воды в Нижнекамском района. За неделю он поднялся на 80 см.

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