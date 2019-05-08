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Сброс воды увеличили на уральских водохранилищах из-за паводка

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Режим сброса воды на водохранилищах изменили в Свердловской области. Причиной стала сложная паводковая ситуация, из-за которой возможны подтопления населенных пунктов.

Как уточняет ТагилСити.Ру, на время паводка введен режим повышенной готовности в Верхотурском районе после вскрытия реки Туры. На водохранилище в большом объеме прибывает талая вода, сточные воды достигли гребня плотины местной ГЭС. Принято решение увеличить сброс воды до 44 кубометров в секунду.

Подобная ситуация складывается и на Нижнетуринском водохранилище. Там объем сброса воды увеличили в 4 раза — до 75 кубометров в секунду. Аварийные бригады несут дежурство.

Ранее из-за паводка в Ирбитском районе оказались подтоплены более 30 жилых домов. Там ограничено движение автотранспорта.

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