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Перевозивший солярку грузовик сгорел на трассе в Тюменской области

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В Тюменской области на трассе Тюмень–Тобольск сгорел автомобиль «КамАЗ», перевозивший солярку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в кузове грузовика находилась бочка с соляркой. Сначала загорелась она, потом огонь охватил всю машину, в том числе колеса транспорта, позже пламя перекинулось на территорию рядом с «КамАЗом», пишет портал «Наш город».

В ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили информацию и уточнили, что сообщение о произошедшем на 148-м км трассы Тюмень–Тобольск поступило в 7:27. В результате возгорания никто не пострадал.

В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и три единицы транспорта.

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