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Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало «второго этапа революции» в Армении. Об этом сообщает в воскресенье, 19 мая, «РИА Новости» со ссылкой на Facebook политика.

«Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь», — цитирует агентство премьера.

Глава государства также призвал граждан страны присоединиться к акции.

Поводом послужило решение суда, который 18 мая освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Речь идет о событиях марта 2008 года, когда Роберт Кочарян отдал указание о разгоне оппозиционного митинга сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего президентские выборы Сержу Саргсяну. Участники демонстраций, одним из организаторов которых был Никол Пашинян, пытались оспорить итоги голосования. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране на фоне возникших беспорядков, Кочарян воспользовался конституционным правом и ввел чрезвычайное положение.

Адвокаты экс-министра обороны Микаела Арутюняна, который проходит по одному делу с Кочаряном, обращают внимание, что человек не может быть признан виновным в преступлении, если по закону, действующему в момент совершения деяния, оно не считалось преступлением.

Статья 300.1 УК «Свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией», была принята Национальным собранием в 2009 году, а обвинения по ней были предъявлены спустя 10 лет.

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