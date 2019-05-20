Для спортсменов-олимпийцев введут показатели эффективности

Спортивные федерации России будут проверяться на показатели эффективности. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве спорта.

«Ежегодный анализ ключевых показателей, отражающих эффективность работы федерации, позволит определить динамику развития вида спорта», — сообщили в ведомстве.

Среди показателей главными будут медали, но также станут учитываться и массовое вовлечение граждан в занятия конкретным видом спорта и его интеграция в сферу образования.

Если окажется, что достижений у той или иной спортивной федерации немного и с вовлечением всё плохо, то Минспорт сделает соответствующие выводы, которые, скорее всего, будут сопряжены с сокращением финансирования.

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Спорт высоких KPI: для олимпийцев введут показатели эффективности